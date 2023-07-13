مسؤول إيراني: سفينة صادرات إيرانية ترسو في شمال افريقيا تزامناً مع زيارة الرئيس الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المسؤول الإيراني أعلن في تصريح له ان سفينة نقل الصادرات الايرانية رست اليوم في ميناء بشمال افريقيا؛ وذلك تزامنا مع زيارة رئيس الجمهورية الاسلامية "اية الله السيد ابراهيم رئيسي" الحالية الى 3 دول افريقية، بدءا بجمهورية كينيا ومرورا بأوغندا ومن ثم زيمبابوي المحطة الثالثة والاخيرة من هذه الجولة.

وأشار بيات، الى ان منظمة الملاحة البحرية الايرانية كانت قد حددت رحلات منتظمة لنقل الصادرات الى منطقة شمال افريقيا كل اسبوعين، كما قررت على تسيير رحلات شهرية الى دول شرق افريقيا.

وتابع المسؤول الإيراني، ان احدى السفن الايرانية وبعد تفريغ شحنتها، غادرت الموانئ الليبية، اليوم، فضلا عن سفينة اخرى كانت قد رست الشهر الماضي في هذه المنطقة.

وأشار نائب رئيس منظمة الملاحة البحرية الإيرانية، الى ان منظمة الملاحة البحرية الايراينة تسعى لتقديم خدماتها الى سائر المناطق في قارة افريقيا الواسعة، وان لا تكتفي بالموانئ الليبية فقط؛ مردفا انه عقب ايعاز رئيس الجمهورية، تم تسيير رحلة مباشرة بصورة منتظمة الى منطقة شمال افريقيا، رغم ان موانئ كينيا وتنزانيا وزنجبار، تستقبل السفن الايرانية من فترة سابقة.

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