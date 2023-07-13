الرئيس الإيراني يلتقي مسلمي البلد داخل أكبر مسجد بشرق إفريقيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المسلمين الأوغنديون رحّبوا كثيرا بالرئيس الايراني الذي حضر اجتماع الحوار بين الأديان في مسجد كامبالا.

هذا و بدا الرئيس الإيراني، يوم الثلاثاء جولة إلى القارة السمراء، انطلاقاً من كينيا ثم اوغندا التي غادرها اليوم الخميس الى زيمبابوي المحطة الثالثة والاخيرة لهذه الجولة.

وتهدف هذه الزيارة الى تعزيز العلاقات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتكنولوجية مع الدول الثلاث.

وتعتبر الحكومة الإيرانية الحالية بقيادة الرئيس الإيراني، السيد إبراهيم رئيسي، تعزيز العلاقات مع الدول الحليفة، من أهم أولوياتها.

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