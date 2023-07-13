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١٣‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ١:٢١ م

السيد رئيسي يصل الى العاصمة الزمبابوية "هراري"

السيد رئيسي يصل الى العاصمة الزمبابوية "هراري"

وصل الرئيس الإيراني "اية الله السيد ابراهيم رئيسي"، الى العاصمة الزيمبابوية هراري، آخر محطة في جولته الإفريقية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني وصل، اليوم الخميس، إلى مطار "هراري" في جمهورية زمبابوي، آخر محطة في جولته إلى القارة السمراء.

هذا وكان في استقبال الرئيس الايراني لدى وصوله عدد من كبار المسؤولين في هذا البلد.

وخلال الساعات القادمة، سيُعقد اجتماعا ثنائيا بين رئيس جمهورية زيمبابوي "امرسون منانغاغوا"، والرئيس الإيراني، ومن ثم سيبدا الاجتماع المشترك بين اعضاء الوفد الايراني رفيع المستوى مع نظرائهم بجمهورية زيمبابوي، وبرعاية رئيسي البلدين.

وأفادت التقارير ان حشدا من أبناء هذا الشعب تجمعوا في مطار "رابرت موغابي" بمدينة هراري وذلك قبل ساعات من وصول الرئيس الايراني والوفد المرافق له، الى هذا البلد؛ حيث عبروا عن مشاعرهم وترحبيهم باية الله رئيسي ورفعوا صور سماحة قائد الثورة الاسلامية "الامام الخامنئي"، وبطل مكافحة الارهاب "الفريق الشهيد قاسم سليماني".

و بدأ الرئيس الإيراني، يوم الثلاثاء جولة إلى القارة السمراء، انطلاقاً من كينيا ثم اوغندا التي غادرها اليوم الخميس الى زيمبابوي المحطة الثالثة والاخيرة لهذه الجولة.

/انتهى/

رمز الخبر 1934947

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