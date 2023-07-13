السيد رئيسي: الهلال الأحمر الايراني يقوم بنشاطات فريدة من نوعها في افريقيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وفقا لبیان الهلال الأحمر الايراني الذي تم نشره في موقعه الالکتروني اليوم الخميس، ان رئيس الجمهورية قام على امتداد زيارته الاخيرة لجمهورية كينيا واللقاء مع نظيره الكيني "ويليام روتو"، بتفقد مركز إيران للابتكارات في هذا البلد، وتعرف عن كثب على الإنجازات الصحية والطبية لجمعية الهلال الأحمر الايراني في كينيا.

وعبر تصريح خلال هذه الزيارة التفقدية، اعتبر السيد رئيسي، النشاطات الانسانية التي يقوم بها الهلال الاحمر الايراني في افريقيا بانها مميزة، كما شدد على توسيع مجالات التعاون المعرفي والانساني لهذه المؤسسة الايرانية.

وعن القدرات والطاقات المتوفرة في كينيا وإيران، وجه رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشركات والمؤسسات الإيرانية بتعزيز حضورها في دول شرق إفريقيا.

من جهته اشاد رئيس المركز الطبي لجمعية الهلال الأحمر الايراني في كينيا، بالدعم الحكومي في مختلف المجالات، وقال : إن الهلال الأحمر وضع خططًا جيدة للتفاعل الشامل مع المواطنين الكينيين، وبناءً على ذلك يمكن تنفيذ مشروع بناء مستشفى يحوي 40 سريرًا، والتعاون في مجال الادوية العشبية والمعدات الطبية، في أقصر وقت ممكن بدعم من الحكومة.

ووصل الرئيس الإيراني "اية الله السيد ابراهيم رئيسي"، الى العاصمة الزيمبابوية هراري، آخر محطة في جولته الإفريقية، صباح اليوم الخميس، وكان في استقبال الرئيس الايراني لدى وصوله عدد من كبار المسؤولين في هذا البلد.

و بدا الرئيس الإيراني، يوم الثلاثاء جولة إلى القارة السمراء، انطلاقاً من كينيا ثم اوغندا التي غادرها اليوم الخميس الى زيمبابوي المحطة الثالثة والاخيرة لهذه الجولة.

وفي وقت سابق تم التوقيع على 5 وثائق ومذكرات تعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكينيا بحضور الرئيس الإيراني، السيد ابراهيم رئيسي ورئيس جمهورية كينيا، وليام روتو.

وشملت هذه الوثائق ومذكرات التفاهم مجالات الطب البيطري، والاتصالات، والثقافة، والثروة السمكية، والتكنولوجيا المهنية التي وقعتها الوزارات و المنظمات المرتبطة.

وتولي الحكومة الإيرانية الحالية بقيادة الرئيس الإيراني، السيد إبراهيم رئيسي، اهتماماً كبيراً لتعزيز العلاقات مع الدول الصديقة.

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