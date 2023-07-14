قائد الجيش: لن نغفل عن حماية اي شبر من الوطن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد اللواء موسوي في تصريحه يوم الخميس، بحضور قادة ومساعدي شؤون عمليات الجيش والاستخبارات، على ضرورة يقظة وحساسية القوات البرية والدفاعية والجوية والبحرية في الحفاظ على أراضي البلاد.

وأضاف القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية: لن نغفل لحظة واحدة عن حماية حدود ومصالح الجمهورية الإسلامية التي هي ارض ايران المقدسة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، وسنحمي وحدة أراضي الوطن بكل قوتنا.

وصرح اللواء موسوي: لقد قلنا بالفعل أننا حساسون للغاية تجاه كل جزء من تراب بلادنا ولكل ما يثار من وقت لآخر حول ما يتعلق بالجمهورية الإسلامية.

وفي الختام قال القائد العام للجيش: ما جعل إيران العزيزة شامخة حتى الآن هو الاقتدار المستمد من العزيمة الوطنية واستعداد القوات المسلحة لحماية مصالح البلاد ومهمة الحفاظ على الاستقلال والدفاع بكل قوة عن وحدة الأراضي على أساس الدستور وإرادة الشعب، والقيادة الحكيمة والسديدة للقائد العام للقوات المسلحة.

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