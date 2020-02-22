اللواء موسوي يزور مقر الطيران في كرمان

وأفادت وكالة مهر للانباء أن القائد العام للجيش الإيراني اللواء " سيد عبد الرحيم موسوي" وخلال زيارته لمقرات الجيش في مدينة كرمان، تفقد مقر الطيران هناك واطلع على أقسانه المختلفة.

وخلال جولته في مقر الطيران التابع للجيش الإيراني، تفقد اللواء موسوي الأقسام التكتيكية والتكنيكية والعملية وقيَم بدوره مدى الجهوزية القتالية والعملية التي يتمتع بها الجنود.

وزار خلال جولته عوائل الشهداء الذين قضوا خلال مراسم تشييع شهيد القدس الفريق "قاسم سليماني".

ورافق اللواء "موسوي" في جولته قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العميد "كيومرث حيدري". /إنتهى/