سفير كوريا الجنوبية يزور مرقد السيدة معصومة (ع) في قم +صور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قام يون كانغ هيون، سفير كوريا الجنوبية لدى إيران، بزيارة مرقد سيدة الكرامة فاطمة المعصومة عليها السلام في قم.

وفي هذه الزيارة، وبينما كان يتعرف على الأماكن والهندسة المعمارية لهذه العتبة المقدسة، تعرف على شخصية ومكانة السيدة معصومة عليه السلام، وهجرة هذه السيدة الكريمة إلى إيران ومدينة قم المقدسة.

وكانت زيارة مرقد السيدة معصومة عليه السلام، وزيارة قبور العلماء المدفونين في العتبة المقدسة، والتعرف على بعض عادات الزيارة بين الشيعة ضمن خطط زيارة سفير كوريا الجنوبية إلى العتبة المقدسة.

ويشار إلى أن سفير كوريا الجنوبية لدى إيران حضر أيضا مكتب الشؤون الدولية في مرقد سيدة الكرامات، وفي النهاية تم تكريمه بالتبرع بمجلد من كتاب الله الكريم باللغة الإنجليزية.

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