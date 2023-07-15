مدير مطار صنعاء: الوضع مأساوي للمسافرين المرضى نتيجة الحصار والحظر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مدير مطار صنعاء خالد الشايف في تصريح لقناة المسيرة اليمنية تعليقاً على وفاة امرأة بمطار صنعاء الدولي اليوم السبت، أثناء صعودها إلى الطائرة بعد معاناة كبيرة مع المرض : "إن وفاة المسافرة جاء نتيجة صعوبة الحصول على الحجوزات نظرا لتأخر سفرها وهناك آلاف الحالات المتشابه.

وبين الشايف أن تحالف العدوان ومرتزقته قلصوا عدد الرحلات الجوية إلى الأردن من 6 رحلات في الأسبوع إلى 3 رحلات فقط.

وكشف عن الوضع المأساوي للمسافرين المرضى نتيجة الحصار والحظر الذي يفرضه تحالف العدوان على مطار صنعاء باستثناء وجهة واحدة إلى الأردن.

ومن جانبه دعا وكيل هيئة الطيران المدني والأرصاد رائد جبل الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف ملزم لتحالف العدوان ومرتزقته بالسماح بتشغيل مطار صنعاء إلى كل الوجهات، مؤكدا أن حادثة وفاة المسافرة مريم حمود هادي التي كانت في طريقها إلى العلاج في الأردن هي حالة من عشرات حالات الوفاة اليومية في البلد نتيجة الحصار وإغلاق المطار.

وأوضح أن عدد الرحلات الحالية من مطار صنعاء لا تخدم الاحتياج الأدنى للشعب اليمني وأي قيود على المطار تتنافي مع القوانين الدولي، مطالبا بسرعة فتح مطار صنعاء الدولي لكل شركات الطيران المحلية والدولية وإلى كل الوجهات وتحييد شركة الخطوط الجوية اليمنية.

المصدر: المسيرة

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