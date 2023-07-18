القضاء الإيراني: الدعوى المرفوعة ضد إيران حول حادث تحطم الطائرة الاوكراينية ذات أغراض سياسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم القضاء الإيراني إن أوكرانيا والسويد وكندا وإنجلترا تقدمت مؤخرًا بشكوى ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في محكمة العدل الدولية بشأن قضية الطائرة الأوكرانية لأغراض سياسية.

وأضاف ستايشي: "إن جهاز القضاء أجرى تحقيقات مستفيضة ومفصلة وشاملة بناءً على اختصاصه الطبيعي ووفقًا للقانون، وبعد تحديد الجناة ومسبي الحادث، قام بمحاكمة المتهمين دون تأخير وبشكل عادل بحضور أهالي المتهمين والمتوفين ومحاميهم.

وتابع: في العام الماضي صدر حكم القضية، وبسبب اعتراض بعض المرتبطين بالقضية، لم يتم الانتهاء من الحكم وتم إرساله إلى المحكمة العليا. معظم ضحايا هذا الحادث هم إيرانيون ، ومثل هذه الشكوى من قبل هذه الدول ليس لها أساس قانوني".

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