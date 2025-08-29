صنعاء تنفي مزاعم الاحتلال باستهداف قيادات يمنية وتؤكد: لن نتوقف عن دعم غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مصدر رسمي في الوزارة، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن "جولة العدوان الصهيوني الجديدة فاشلة كسابقاتها، والعمليات اليمنية إسناداً للمقاومة الفلسطينية لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار الإسرائيلي عن غزة".

وأشار المصدر إلى أن ما يحدث هو استهداف لأعيان مدنية، واستهداف للشعب اليمني كله بسبب مواقفه الداعمة لغزة التي تتعرض لإبادة وتجويع على مرأى ومسمع من العالم، مؤكداً أن الشعب اليمني وقيادته لن ترهبهما التهديدات ولا الغارات الجوية، بل يزداد بذلك صموداً وثباتاً.

وفي السياق، شدد مصدر عسكري رفيع على أن "الحرب النفسية والدعائية للعدو غير مجدية ولن تؤثر مطلقاً على مسار العمليات"، مؤكداً أن هناك ارتباكاً كبير لكيان العدو في تقديم روايته.

وأضاف المصدر أن "الشعب اليمني، وجماهير الأمة العربية والإسلامية، لا يثقون برواية العدو، بل يعتمدون على ما يصدر عن الجيش اليمني".

/انتهى/