نجم العراق على رادار برسبوليس الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تلقى النجم العراقي أيمن حسين، لاعب الجزيرة الإماراتي السابق، عرضا احترافيا من نادي برسبوليس الإيراني، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاء العرض من بطل الدوري الإيراني بعد المستويات الكبيرة التي قدمها حسين مع أسود الرافدين في خليجي 25، والفوز بلقب هداف البطولة، علاوة على تألقه بتجاربه الاحترافية السابقة.

وعلم أن المهاجم العراقي طلب من النادي الإيراني مهلة للتفكير بالعرض، قبل اتخاذه القرار النهائي، في إشارة إلى وجود عروض خليجية أخرى من قطر والإمارات. وكان حسين قد خاض تجربة احترافية مع المرخية القطري بالموسم الماضي تلتها فترة قصيرة مع الجزيرة الإماراتي.

يذكر أن عدة أندية محلية فاتحت أيمن حسين، لتمثيلها بدوري المحترفين العراقي بنسخته الأولى بالموسم المقبل وأبرزها القوة الجوية وأربيل.

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المصدر: موقع كورة