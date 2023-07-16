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١٦‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ١١:٢٤ ص

وزير الإقتصاد يعلن عن تطورات تجارية وشيكة بين إيران والصين

وزير الإقتصاد يعلن عن تطورات تجارية وشيكة بين إيران والصين

صرح وزير الإقتصاد الإيراني، السيد احسان خاندوزي، انه سنشهد أحداثا طيبة بين إيران والصين في مجالات التجارة والاستثمار قريبا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن وزير الاقتصاد الإيراني أن البلاد سيشهد قريباً أحداثاً طيبة بين إيران والصين في مجالات التجارة والاستثمار.

وكتب إحسان خاندوزي على صفحته الشخصية في الفضاء الإلكتروني: "عقدنا لجنة التعاون الإيرانية الصينية المشتركة بعد 4 سنوات ونصف".

واعتبر ان الاتفاقيات التي حصلت خلال زيارة رئيس الجمهورية إلى الصين، تحولت إلى مشاريع محددة، مبينا: "انه بناء على الأجواء البناءة التي شهدتها لجنة التعاون المشتركة، سنشهد قريباً أحداثاً طيبة في مجالات التجارة والاستثمار".

/انتهى/

رمز الخبر 1935024

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