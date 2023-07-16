وزير الإقتصاد يعلن عن تطورات تجارية وشيكة بين إيران والصين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن وزير الاقتصاد الإيراني أن البلاد سيشهد قريباً أحداثاً طيبة بين إيران والصين في مجالات التجارة والاستثمار.

وكتب إحسان خاندوزي على صفحته الشخصية في الفضاء الإلكتروني: "عقدنا لجنة التعاون الإيرانية الصينية المشتركة بعد 4 سنوات ونصف".

واعتبر ان الاتفاقيات التي حصلت خلال زيارة رئيس الجمهورية إلى الصين، تحولت إلى مشاريع محددة، مبينا: "انه بناء على الأجواء البناءة التي شهدتها لجنة التعاون المشتركة، سنشهد قريباً أحداثاً طيبة في مجالات التجارة والاستثمار".

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