وزير الطاقة الإيراني: طهران تتابع حصتها من مياه نهر هيرمند بجدية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محرابيان على هامش ازاحة الستار عن عداد مراقبة الموارد المائية في البلاد بخصوص حق إيران في مياه نهرهيرمند، رغم المشاورات العديدة بشأن صرف المياه، فإن هذه القضية لم تتحقق بعد.

وتابع: إن الرئيس يؤكد علی هذا الموضوع وطلب من جميع المسؤولين الاهتمام بهذا الأمر. على الرغم من عدم إعمال حقوق ایران من میاه هیرمند، فإننا نتخذ التدابير اللازمة لتوفير المياه.

وأدرج محرابيان أهم الإجراءات لنقل المياه من طبقة تهلاب الجوفية في سيستان وبلوشستان وقال: يحتوي خزان تهلاب على الكثير من المياه ويمكنه توفير جزء من احتياجات هذه المحافظة. كما شهد نقل مياه البحر العمانية إلى سيستان وبلوشستان وخراسان الرضوية تقدمًا بنسبة 12.5٪.

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