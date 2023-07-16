سفير إيران لدى روسيا يعلن عن مفاوضات لتأسيس شركة ملاحية مشتركة بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن كاظم جلالي سفير بلادنا لدى روسيا أن البلدين يبحثان إمكانية إنشاء شركة ملاحية مشتركة.

وقال: يجب تعزيز موانئ البلدين، كما أن هناك حاجة لتطوير أسطول الشحن بين البلدين، بل ومن الضروري إنشاء شركة ملاحية مشتركة بين الجانبين.

وتابع هذا الدبلوماسي الإيراني: التقيت مؤخرًا بأندريه بيلوسوف، النائب الأول لرئيس وزراء روسيا. كما ناقشت وزارة الطرق الإيرانية هذا الأمر معه.

وشدد جلالي: كما رحبت السلطات الروسية بتأسيس شركة ملاحية مشتركة.

وأضاف سفير طهران في موسكو: على الدولتين تطوير موانئهما وربطهما كخط سكة حديد. وغير ذلك اشار كاظمي الى إمكانية شحن البضائع بحراً بين الجانبين.

/انتهى/