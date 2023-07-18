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١٨‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٨:٣٨ ص

أميرعبداللهيان يلتقي مع السفير الإيراني الجديد في الفلبين

أميرعبداللهيان يلتقي مع السفير الإيراني الجديد في الفلبين

التقى سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية الجديد في الفلبين يوسف اسماعيل زاده بوزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان عشية مغادرته إلى مكان البعثة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدم يوسف إسماعيل زاده خطة عمله للفترة المقبلة في السفارة الإيرانية بالفلبين إلى وزير الخارجية حسين أميرعبد اللهيان.

وفي إشارة إلى الاستعداد لتبادل الوفود رفيعة المستوى مع الفلبين ودول الآسيان الأخرى، أكد أمير عبد اللهيان على القدرات القصوى للأنشطة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.

وعمل إسماعيل زاده في سفارات إيران في بلغاريا والصين واليابان وايضا عمل كنائب لقسم شرق آسيا والمحيط الهادئ ورئيس الدائرة الرابعة لآسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية الايرانية.

/انتهى/

رمز الخبر 1935083

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