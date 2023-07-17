عبداللهيان: تطوير العلاقات بين دول الجوار يعزز الامن والاستقرار/ نقدر جهود عمان لإلغاء العقوبات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الإيرانية اشار في مؤتمر صحفي مع نظيره العماني إلى ان الأشقاء العمانيون يبذلون دائماً جهوداً لإلغاء العقوبات المفروضة على إيران مؤكدا تقدير ايران لجهود عمان، بالقول: نقدر جهود عمان لتسهيل المحادثات لرفع العقوبات.

وحول العلاقات الاقتصادية مع عمان، أشار عبد اللهيان، ان الأمور اللافتة أن سجل التبادل التجاري بين إيران وعمان ارتفع خلال الأشهر الـ 22 الماضية بمقدار أكثر من 2.5 مرة.

وضاف وزير الخارجية الإيراني انه ناقش مع نظيره العماني مقترح إيران لعقد اجتماع للدول المطلة على الخليج إضافة إلى اليمن.

واكد وزير الخارجية الايراني، ان تطوير العلاقات بين دول الجوار سيؤدي إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وحول البيان الروسي مع دول الخليج الفارسي حول الجز الايرانية، قال عبد اللهيان: لا نجامل أحداً حول سيادة ووحدة أراضي واستقلال إيران.

واضاف: استدعينا السفير الروسي بعد البيان الروسي الخليجي المشترك بخصوص جزر إيران الثلاث.

واشار ان التوضيحات التي قدّمها السفير الروسي حول البيان الروسي الخليجي المشترك بخصوص جزر إيران "غير كافية".

ومن جهته اكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي خلال المؤتمر الصحفي ان: هناك تقارب كبير في كثير من القضايا مع إيران.

واكد وزير الخارجية العماني: يمكن حل سوء التفاهمات والخلافات في وجهات النظر من خلال الحوارات الصريحة والشفافة.

**يتبع