الكونغو الديموقراطية تدعو لإطلاق خط لإنتاج الجرارات الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت أميناتا كازا، اليوم الثلاثاء على هامش زيارتها لمجموعة صناعة الجرارات الإيرانية في تبريز: "إن إنشاء خط إنتاج للجرارات في الكونغو بالتعاون مع مصنعي الجرارات الإيرانيين، إلى جانب تلبية احتياجات البلاد من الجرارات، سيوفر فرص عمل لعدة آلاف من الشباب الكونغويين".

وأضافت: "مع تنفيذ هذا الطلب وتطوير وثيقة التعاون بين إيران والكونغو، سيتم حل العديد من مشاكل بلادنا وستكون أسباب النمو والتنمية متوفرة لدينا في ظل هذا التعاون المشترك".

وفي إشارة إلى الوضع الزراعي في الكونغو، أكدت كازا: "إذا شكلت العلاقات بين البلدين بطريقة مربحة للجانبين، فسيتم بالتأكيد حل العديد من المشاكل، بما في ذلك المشاكل النقدية وما تتعلق بالعملة".

واعتبرت مستشارة رئيس الجمهورية في الكونغ الصورة الدولية والصورة الحقيقية لإيران مختلفة تمامًا وقالت: "إيران دولة متقدمة جدًا تمر بخطوات مهمة في سبيل التقدم، والتي يمكن أن تكون نموذجًا للدول الأخرى".

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