 إيران ترفع أسعار نفطها مقارنة بالشهر الماضي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها حددت إيران سعر البيع الرسمي (OSP) من درجة النفط الخام الخفيف للمشترين الآسيويين 3.15 دولار للبرميل أعلى من متوسط سعر نفط عمان / دبي (سوق النفط) لشهر أغسطس، حسبما زعم مصدر صناعي مطلع يوم الاثنين.

وارتفع سعر النفط لشهر يونيو (الشهر الحالي) بمقدار 15 سنتًا مقارنة بالشهر الماضي. يوضح الجدول أدناه أسعار النفط الخام لشهر أغسطس في آسيا واختلافه عن متوسط عمان / دبي. جميع الأسعار بالدولار الأمريكي.

هذا وكان قد أعلنت وكالة بلومبرغ للأنباء أيضًا أن إيران قامت بتصدير أكبر كمية من النفط الخام في السنوات الخمس الماضية، مما عزز ظهورها في المشهد الجيوسياسي.

وفي الوقت نفسه ، أعلنت السلطات الإيرانية ، خلال الأسابيع الماضية ، انضمام ألمانيا إلى عملاء نفط إيران. وقال نائب وزير النفط السابق للشؤون الدولية والتجارة، علي ماجدي: "بالطبع لم تكن المفاوضات النووية تخلو من التأثير على تصدير النفط الإيراني إلى دولة أوروبية مثل ألمانيا. يمكننا زيادة الصادرات النفطية لهذا البلد ولكن بشرط ألا نكون تحت الحظر".

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