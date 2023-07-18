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١٨‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٥:٢٧ م

وزير الإقتصاد: مشاريع مشتركة بين إيران والصين ستدخل حيز التنفيذ

وزير الإقتصاد: مشاريع مشتركة بين إيران والصين ستدخل حيز التنفيذ

أشار وزير الاقتصاد الإيراني، السيد احسان خاندوزي إلى الاتفاقات التي تم التوصل إليها في اللجنة المشتركة بين إيران والصين في بكين، قائلا أن هذه المشاريع ستدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر المقبلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار خاندوي خلال تصريحات في مؤتمره الصحفي اليوم الثلاثاء إلى زيارة الوفد الاقتصادي الإيراني للصين في الآونة الأخيرة وقال: "إن لجنة التعاون المشترك بين إيران والصين عقدت خلال هذه الرحلة، وتم التوصل إلى اتفاقات جيدة بشأن مشاريع اقتصادية".

كما أعرب عن أمله في رؤية تطورات جيدة عندما يبدأ العمل بالمشاريع في الأشهر المقبلة. ومن جهة أخرى، أشار خاندوزي في تصريحاته إلى زيارة الرئيس الإيراني الأخيرة لثلاث دول أفريقية، معربًا عن أمله في زيادة مستوى التفاعلات التجارية مع القارة الأفريقية العام المقبل.

/انتهى/

رمز الخبر 1935110

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