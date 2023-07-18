وزير الإقتصاد: مشاريع مشتركة بين إيران والصين ستدخل حيز التنفيذ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار خاندوي خلال تصريحات في مؤتمره الصحفي اليوم الثلاثاء إلى زيارة الوفد الاقتصادي الإيراني للصين في الآونة الأخيرة وقال: "إن لجنة التعاون المشترك بين إيران والصين عقدت خلال هذه الرحلة، وتم التوصل إلى اتفاقات جيدة بشأن مشاريع اقتصادية".

كما أعرب عن أمله في رؤية تطورات جيدة عندما يبدأ العمل بالمشاريع في الأشهر المقبلة. ومن جهة أخرى، أشار خاندوزي في تصريحاته إلى زيارة الرئيس الإيراني الأخيرة لثلاث دول أفريقية، معربًا عن أمله في زيادة مستوى التفاعلات التجارية مع القارة الأفريقية العام المقبل.

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