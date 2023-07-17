سد "جمشير" هو خامس أكبر سد في إيران من حيث حجم الخزان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الطاقة الإيراني علي أكبر محرابيان ان سد "جمشير" الذي تم افتتاحه الیوم الإثنین برعایة رئیس الجمهوریة هو خامس أكبر سد في إيران من حيث حجم الخزان.

و اوضح محرابیان في هامش مراسم الافتتاح بان هذا السد الذي يبلغ سعته مليارين و300 مليون متر مكعب من المياه، يوفر مياه الشرب والمياه التي يحتاجها القطاع الصناعي في محافظة كهكيلوية وبوير احمد ، بالاضافة الى المياه لـ 140 الف هكتار من المزارع في محافظات كهكيلوية وبوير احمد وخوزستان (جنوب غرب) وبوشهر (جنوب).كما تؤمن محطة انتاج الطاقة الكهربائية التابعة لهذا السد انتاج 482 غيغابايت ساعة من الكهرباء ، بالاضافة الى توفير امكانية احتواء السيول الموسمية التي تجتاح الاراضي في محافظة كهكيلوية وبوير احمد ، كما توفر البحيرة المتشكلة خلف هذا السد امكانية انشاء منتجعات سياحية في المنطقة بالاضافة الى تربية الاسماك.

ويعتبر سد ومحطة كهرباء " جمشیر" أكبر محطة كهرومائية في ايران ومن المتوقع ايصال الكهرباء المنتجة في هذه المحطة الى شبكة الكهرباء في ايران بعد انشاء خط نقل بطول 17/5 كيلومتر من سد "جمشیر " الى منطقة "امام زادة جعفر".

ويبعد هذا السد 25 كيلومترا عن مدينة كجساران وبني على نهر زهرة.

يذکر بانه برعاية رئيس الجمهورية الاسلامية آية الله السيد ابراهيم رئيسي الذي يزور محافظة كهكيلوية وبوير احمد في غرب ايران، تم اليوم الاثنين تدشين سد ومحطة انتاج الكهرباء "جمشیر" الواقعة في مدينة كجساران التابعة لهذه المحافظة.

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