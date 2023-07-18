وزيرا خارجية إيران وروسيا يبحثان العلاقات الثنائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال المحادثة الهاتفية، ناقش الوزيران القضايا الآنية والملحة على جدول الأعمال الروسي -الإيراني. وفي جو من الثقة المتبادلة جرى تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك في سياق الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي الذي عقد في موسكو في 10 يوليو/تموز.

وأعاد الطرفان التأكيد على التزامهما بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي، المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، في مجملها وترابطها، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها.

وأكد الوزيران على الاهتمام المتبادل بالتنسيق الوثيق للمسالك، بما في ذلك في إطار الاتصالات الشخصية المباشرة على مختلف المستويات.

/انتهى/