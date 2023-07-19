وزير الخارجية: السفير الإيراني سيستقر في الرياض قريباً

وقال حسين أميرعبداللهيان، الليلة الماضية، خلال تصريحات صحفي: "أن السفير الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية سيستقر في الرياض خلال الأيام المقبلة، مبينا: "ان الآن هناك لدينا القائم بأعمال السفارة".

وأشار وزير الخارجية الى اقامة موسم الحج خلال هذا العام بشكل ناجح، مضيفا: "تمكنا من تنظيم حج جيد هذا العام. إذا كان هناك أي مشاكل بسيطة في العمل، كانت سترفع برسالة مني ومن وزير خارجية المملكة العربية".

وعلى هذا الأساس، علي رضا عنايتي، الذي شغل منصب مساعد وزير الخارجية والمدير العام لشؤون الخليج الفارسي بوزارة الخارجية، سيصبح مسؤولاً عن السفارة الإيرانية في الرياض.

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