آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الفجر العظيم في رحاب المسجد الأقصى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر مقدسية، أن الآلاف من المواطنين احتشدوا في باحات المسجد الأقصى من كافة المناطق، حيث وصلوا للأقصى وأدوا صلاة الفجر العظيم فيه.

وبالرغم من المعيقات التي تحاول قوات الاحتلال وضعها في وجه المصلين في أزقة البلدة القديمة من القدس المحتلة إلا أن المصلين تحدوها واستطاعوا الدخول للمسجد الأقصى.

ويُشار إلى أنه دعت العديد من الهيئات المقدسية المواطنين ضرورة الرباط والاحتشاد في الأقصى؛ لقطع الطريق على المستوطنين الذين يحاولون فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال.

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