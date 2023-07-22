  1. القدس و فلسطین
  2. القدس
٢٢‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٩:٣٩ ص

استشهاد شاب فلسطيني واعتقال آخر بعد استهداف الاحتلال مركبتهما في سبسطية

استشهاد شاب فلسطيني واعتقال آخر بعد استهداف الاحتلال مركبتهما في سبسطية

استشهد شابٌ فلسطيني واعتقل آخر وهو مصابٌ على يد قوات الاحتلال بعد إطلاقها النار على مركبة فلسطينية في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس ليل الجمعة – السبت.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكّدت وزارة الصحة الفلسطينية وصول شهيد إلى مستشفى "رفيديا" الحكومي من بلدة سبسطية، وهو الشاب فوزي هاني فوزي مخالفة (18 عاماً).

ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إلى المكان، قبل أن يُؤكد الهلال الأحمر لاحقاً استشهاد شاب برصاص الاحتلال.

وأفاد الهلال الأحمر بأنّه استلم جثمان الشهيد من منطقة سبسطية، وجرى نقله إلى المستشفى فيما اعتقل شاب آخر مصاب في المكان.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر، أحمد جبريل، إن "الشهيد أصيب بعدة رصاصات إحداها في الرأس مباشرة".

وأشار إلى أنّ "الاحتلال أطلق أكثر من 40 رصاصة على المركبة في سبسطية".

/انتهى/

رمز الخبر 1935192

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات