الخارجية الايرانية تستدعي السفير الدنماركي في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقب الإساءة للقرآن الكريم في كوبنهاغن ، استدعى مساعد وزير الخارجية الايراني لشؤون أوروبا الغربية، السفير الدنماركي إلى وزارة الخارجية اليوم السبت، وابلغه احتجاج ايران الشديد على الاساءة للمصحف الشريف.

وقال المدير العام لشؤون أوروبا الغربية بوزارة الخارجية الإيرانية: إشعال النار في العقائد لا يمكن تبريره بالمفهوم المقدس للحرية ، وبالتالي يجب يكون كل من الأشخاص الذين أشعلوا النار والحكومات التي تسمح بمثل هذه الأعمال المسيئة والمعادية للثقافة، مسؤولين عن تصرفاتها.

مساعد وزير الخارجية الايراني ابلغ السفير خلال جلسة الاستدعاء ان حرق الكتب السماوية في اوروبا يعيد الى الأذهان أجواء القرون الوسطى المظلمة التي كانت تخيم على هذه القارة، واضاف ان "الصمت على هذه الجرائم الثقافية الفضيعة لن يؤدي سوى الى العنف وتشجيع الارهاب".

** يتبع