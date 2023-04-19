العميد واحدي: إذا أخطأ الأعداء سيكون ردنا حاسماً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد واحدي في اجتماع مع الطيارين والموظفين في مقر الشهيد لشكري الجوية، تمتلك القوات الجوية للجيش اليوم قوة عالية من طائرات مقاتلة والقاذفات والناقلات والمزودات بالوقود، ويمكننا أن نقول أن هذا العرض كان من أكثر العروض الجوية تميزًا خلال هذه السنوات.

وقال العميد واحدي إن رسالة هذا العرض هي رسالة سلام وصداقة للأصدقاء: إذا أخطأ الأعداء في حساباتهم، فسنقدم لهم ردًا قويًا وساحقًا بكل قوتنا.

وأشار قائد القوات الجوية بالجيش الى طائرة كوثر، مضيفا ان هذه هي مقاتلة محلية بنسبة 100٪ تم صناعتها بأيدي أكفاء من النخب في وزارة الدفاع وبإذن الله العام المقبل لنكون قادرين على مشاركة عدد أكبر من مقاتلي كوثر في العرض لنظهر للعالم كله أننا أردنا واستطعنا تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال تصنيع الطائرات المقاتلة.

وأضاف: إن طائرة كوثر هي مقاتلة رقمية إيرانية ومحلية بنسبة 100٪، وقد تم تحديث جميع أنظمتها بما في ذلك أنظمة الرادار والملاحة، كما تم صناعة وتصميم نظام الذخيرة الأساسية للطائرة من قبل الحرفيين لدينا وفقًا للأساليب الحديثة. من مزايا هذه الطائرة استخدام الأسلحة التي صنعتها وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة، والتي تم تركيبها واختبارها على متن الطائرة.

وفي الختام قال العميد واحدي ان الجيش سيكون الداعم الحقيقي للدفاع عن الشعب الإيراني ونظام الجمهورية الاسلامية الايرانية حتى آخر قطرة من دمائهم.

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