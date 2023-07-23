امير عبداللهيان يؤكد لنظيره الكويتي ضرورة توجيه رسالة قوية لإدانة الإساءة للمقدسات الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه ادان وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع وزير خارجية الكويت سالم عبدالله الجابر الصباح ، الإساءة إلى القرآن الكريم في السويد والدنمارك ، مؤكدا على اتخاذ موقف حاسم من قبل الدول الإسلامية في إدانة هذه الأعمال ومنعها.

وفي معرض تقديره لمواقف الحكومة الكويتية في إدانة إهانة القرآن الكريم في السويد والدنمارك ، دعا وزير الخارجية الايراني إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، وتوجيه رسالة قوية تندد بإهانة المقدسات الإسلامية.

وأشار الدكتور أمير عبد اللهيان إلى العلاقات الطيبة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والكويت وقال: نعتقد أنه يمكننا في ظل تعاون دول المنطقة أن يكون لدينا منطقة يسودها السلام والاستقرار والتقدم دون وجود الأجانب.

بدوره رحب وزير خارجية الكويت باقتراح وزير الخارجية الايراني عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، وقال : إن الحكومة الكويتية تدين بشدة أي إهانة للقرآن الكريم والمقدسات الإسلامية.

وبحث الجانبان في هذه المكالمة الهاتفية بعض القضايا الثنائية وذات الاهتمام المشترك .

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