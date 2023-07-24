وزير الخارجية الإيراني يستقبل نظيره الأرميني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل وزير خارجية بلادنا عن نظيره الارميني في طهران قبل دقائق.

ووصل وزير خارجية أرمينيا إلى طهران، صباح اليوم، على رأس وفد سياسي بدعوة من نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان.

وفضلا عن اللقاء مع نظيره الإيراني، انه سيلتقي هذا الدبلوماسي الأرميني الرفيع المستوى مع عدد من المسؤولين الإيرانيين الآخرين خلال زيارته إلى طهران.

وستكون مناقشة القضايا الثنائية و احدث التطورات في منطقة القوقاز من اهم المحاور التي سيتشاوران الجانب الإيران و الأرميني حولها في هذا اللقاء.

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