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٢٤‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ١١:٢٨ ص

مجلس صيانة الدستور الإيراني:  الحكومات الإسلامية تطالب بمعاقبة المسيئين للقرآن الكريم

مجلس صيانة الدستور الإيراني:  الحكومات الإسلامية تطالب بمعاقبة المسيئين للقرآن الكريم

أدان العضو في مجلس صيانة الدستور الإيراني، عباسعلي كدخدائي تدنيس القرآن الكريم في بعض دول اوروبية، مؤكدا ان الإهانة محرمة وفقا لميثاق الامم المتحدة ومطالبة الحكومات الإسلامية هي معاقبة مرتكبي هذا الفعل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقب الإهانات للقرآن الكريم في السويد والدنمارك، كتب عباسعلي كدخدائي في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "وفقًا للفقرة 3 من المادة 19 من ميثاق الحقوق المدنية والسياسية، تخضع حرية التعبير لقيود مثل احترام حقوق الآخرين أو كرامتهم".

وأشار إلى أنه بحسب الوثيقة المذكورة فإن أي دعوة للكراهية تؤدي إلى التمييز أو العنف محظورة، فلذلك المطلب الرئيسي والعاجل للحكومات الإسلامية هو معاقبة مرتكب هذه الجريمة.

يذكر أنه في الأيام الماضية تم تدنيس القرآن الكريم من قبل أشخاص معاديين للإسلام في السويد والدنمارك، والذي أثار غضب المسلمين في الدول الإسلامية، حيث طالبت الحكومات والشعوب المسلمة لمعاقبة المسيئين للقرآن الكريم.

/إنتهى/

رمز الخبر 1935259

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