مجلس صيانة الدستور الإيراني:  الحكومات الإسلامية تطالب بمعاقبة المسيئين للقرآن الكريم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقب الإهانات للقرآن الكريم في السويد والدنمارك، كتب عباسعلي كدخدائي في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "وفقًا للفقرة 3 من المادة 19 من ميثاق الحقوق المدنية والسياسية، تخضع حرية التعبير لقيود مثل احترام حقوق الآخرين أو كرامتهم".

وأشار إلى أنه بحسب الوثيقة المذكورة فإن أي دعوة للكراهية تؤدي إلى التمييز أو العنف محظورة، فلذلك المطلب الرئيسي والعاجل للحكومات الإسلامية هو معاقبة مرتكب هذه الجريمة.

يذكر أنه في الأيام الماضية تم تدنيس القرآن الكريم من قبل أشخاص معاديين للإسلام في السويد والدنمارك، والذي أثار غضب المسلمين في الدول الإسلامية، حيث طالبت الحكومات والشعوب المسلمة لمعاقبة المسيئين للقرآن الكريم.

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