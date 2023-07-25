الحكومة الإيرانية: نعمل على تنظيم اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي حول إهانة القرآن الكريم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه علق بهادري جهرمي على تدنيس القرآن الكريم في بعض الدول الاوربية في الآونة الأخيرة، خلال تصريحات في مؤتمره الصحفي اليوم الثلاثاء، قائلا: "إن المطلب الأساسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية هو التوقف عن إهانة القرآن الكريم".

وأشار إلى ان الحكومة تعمل على تنظيم اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بخصوص إهانة القرآن. مضيفا: "انه للأسف في بعض الدول الأوروبية، هناك أعمال شنيعة تحدث بما يتماشى مع الإسلاموفوبيا وإهانة مقدسات ملياري مسلم، والتي تتعارض مع مختلف وثائق حقوق الإنسان".

وأكد:" أي عمل يشجع على العنف هو ضد الحقوق الأساسية للإنسان، وعادة ما تظهر أيدي الأنظمة المغتصبة وراء كواليس هذه الأحداث. إنهم يحاولون تحويل عقول الناس بهذه الأفعا ، لكنهم لن ينجحوا".

وفي قسم آخر من تصريحاته أشار المتحدث باسم الحكومة الإيرانية إلى الأوضاع الإقتصادي في البلاد وقال: "انه على الرغم من أن معدل التضخم لا يزال مرتفعاً، إلا أنه يشير إلى السير في طريق تحقيق خطط الحكومة".

وردا على سؤال حول كلمة رئيس السلطة القضائية أمس بضرورة قيام الحكومة والبرلمان بشرح خططهما وإجراءاتهما لتحقيق شعار العام، صرح انه تم الإعلان عن خطط الحكومة لتحقيق شعار العام ، الهادف إلى السيطرة على التضخم وتحقيق النمو الاقتصادي، وتوضيحها مرات عديدة في المؤتمرات الصحفية للمتحدث الاقتصادي للحكومة ، وتم إبلاغ الحزمة المتماسكة في الحكومة مرات عديدة.

وفي إشارة إلى بعض نتائج هذه الإجراءات ، قال بهادري جهرمي: "إن أحدث تقرير نشره مركز الإحصاء الإيراني عن معدل التضخم لهذا العام يظهر استمرار الاتجاه التنازلي في معدل نمو التضخم في البلاد. في يوليو مقارنة بالشهر السابق ، انخفض معدل التضخم بنسبة 2.5٪ ووصل إلى أقل من 40٪ بالطبع هذا المعدل مرتفع ، لكنه يشير إلى أن الطريق إلى تحقيق هذه الخطط يجري اتباعه وقد وصلنا من 60٪ من التضخم إلى تضخم أقل من 40٪".

وفي إشارة إلى نمو السيولة، قال: "إن نمو السيولة انخفض إلى 28٪ من حوالي 43٪ في بداية تكوين الحكومة الحالية وانخفضت بنسبة 13.8٪ ، فيما لم تنخفض مدفوعات التسهيلات في الشبكة المصرفية وزادت بنسبة 45٪".

وتابع بهادري جهرمي: "في نفس الوقت الذي نتحرك فيه خطوة بخطوة في اتجاه خفض وضبط نمو السيولة، نشهد النمو الاقتصادي حيث وصلت هذه النسبة الى 11.7٪ في صناعة الأدوية".

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