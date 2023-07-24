أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يغادر طهران متوجها إلى جنوب إفريقيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ترأس علي أكبر أحمديان، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، وفداً إلى جنوب إفريقيا بدعوة من حكومة جنوب إفريقيا للمشاركة في اجتماع وزراء الأمن الوطني ومستشاري الدول الأعضاء في قمة بريكس وشركائها.

وخلال هذه الرحلة، بالإضافة إلى كلمته في اجتماع الأمناء ومستشاري الأمن القومي لدول مجموعة بريكس وشركائها، سيلتقي أحمديان ويتحدث مع بعض نظرائه.

ويبدأ اجتماع وزراء الأمن القومي والمستشارين من الدول الأعضاء في بريكس والشركاء بعنوان "دراسة الأمن السيبراني باعتباره تحدياً متطوراً للأمن العالمي" من اليوم في جوهانسبرغ، جنوب إفريقيا.

وفي وقت سابق، كان وزير خارجية بلادنا، حسين أميرعبد اللهيان، قد شارك في اجتماع وزراء خارجية دول البريكس .

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