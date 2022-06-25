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٢٥‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ١٠:٢٤ ص

مساعد الرئيس الايراني في الشؤون البرلمانية:

مشاركة إيران في قمة بريكس ستؤدي الى فوائد اقتصادية عالية

مشاركة إيران في قمة بريكس ستؤدي الى فوائد اقتصادية عالية

قال مساعد الرئيس الايراني في الشؤون البرلمانية ان أعضاء قمة بريكس يشكلون نصف سكان العالم، وسيكون لهذا الحضور فوائد اقتصادية كبيرة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر مساعد الرئيس الايراني في الشؤون البرلمانية سيد محمد حسيني عبر حسابه في موقع تويتر: ان على عكس أكاذيب الغربيين، دعا الرئيس الصيني الدكتور رئيسي للحضور في قمة بريكس والقى الرئيس الايراني كلمته في قمة بريكس. أعضاء قمة بريكس مثل الصين، الهند، روسيا، البرازيل وجنوب افريقيا يشكلون نصف سكان العالم الذين لديهم اقتصادات ناشئة، وسيكون لهذا الحضور فوائد اقتصادية كبيرة.

ومن بين الدول في منطقة غرب أسيا فقط تمت دعوة إيران للحضور في القمة وهذه القضية تعبر على اهمية دور ايران في العالم.

/انتهى/

رمز الخبر 1924768
https://ar.mehrnews.com/news/1924768/

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