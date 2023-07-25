مجلس صيانة الدستور يصادق على تعديل قانون الانتخابات في إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال طحان نظيف في تصريح له اليوم الثلاثاء: "انه بعد دراسة إلغاء المادة الـ53 من التعديل المقترح لقانون انتخابات مجلس النواب في جلسة مجلس صيانة الدستور اليوم، تاكد أن تعديل قانون الانتخابات لا يتعارض مع الشريعة والدستور".

يذكر انه في العام الماضي، وضع مجلس الشورى الإسلامي تعديل قانون الانتخابات على جدول أعماله، وبعد عدة أشهر من الدراسة، تم الانتهاء منه في اللجنة المعنية واجتماع المجلس.

تضمن مشروع القانون 57 مادة ، وكان هنالك خلاف حول مادة واحدة فقط وهي المادة 53 فقط. اذ اعترض المجلس الأعلى للرقابة على حسن تنفيذ السياسات العامة للدولة على هذه المادة. ومع التعديل الذي جرى في مجلس الشورى، تم توفير الارضية لتنفيذ تعديل قانون الانتخابات ، وبموافقة مجلس صيانة الدستور ستجرى الانتخابات القادمة بالقانون الجديد والمحدّث.

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