إيران والعراق يتفقان على فتح منفذين "تمرتشين" و"خسروي" على مدار الساعة طيلة ايام زيارة الأربعين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس لجنة الزيارة الاربعينية والمساعد الأمني لوزير الداخلية الايراني، مير احمدي في اجتماع لجنة الزيارة الاربعينية اليوم الاثنين انه نظرا لارتفاع درجات الحرارة في هذا العام فان من الافضل ان يتردد الزوار من منفذي باشماق وخسروي، مضيفا بأن عدد بوابات العبور في المنافذ الحدودية قد ازداد ايضا خلال هذا العام .

واشار بأن نقل أكثر من 4 ملايين زائر يعتبر عملا في غاية الصعوبة ومن المحتمل ان تتم الاستعانة بحافلات اضافية من دول الجوار لنقل الزوار وكذلك الاستفادة من امكانيات سيارات الأجرة عبر الانترنت .

وفيما يتعلق بالزوار الباكستانيين والافغانيين الذين يعبرون الاراضي الايرانية نحو العراق، قال مير احمدي انه تم الاتفاق مع الجانب العراقي والجانب الباكستاني على تردد الزوار الباكستانيين الى العراق عبر منفذ جذابة الحدودي وكذلك الحال بالنسبة للزوار الافغانيين.

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