بغداد تعلن عن مغادرة طاقم البعثة الدنماركية للاراضي العراقية

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن المتحدث بأسم وزارة الخارجية العراقیة "أحمد الصحاف"، اليوم الاثنين، ان الطاقم الدبلوماسيّ لبعثة الدنمارك غادر بغداد بالفعل.

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن الصحاف قوله، ان "الطاقم الدبلوماسيّ لبعثة الدنمارك في بغداد غادر الأراضي العراقيّة منذ يومين".

ياتي ذلك، في ضوء البيان الصادر عن وزارة الخارجية العراقیة اليوم الاثنين، حيث اعربت فيه عن إدانتها لتكرار حرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى السفارة العراقية في الدنمارك؛ مشيرة الى "ان مثل هذه الأفعال الممنهجة تتيح لعدوى التطرُّف والكراهية أن تضع المجتمعات أمامَ تهديد حقيقيّ للتعايش السلميّ".

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