رئيس برلمان صربيا يؤكد رغبة بلاده بتوسيع العلاقات بين طهران وبلغراد

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه لفت وزير الصناعة الايراني،"علي ابادي" خلال مباحثاته اليوم الاثنين مع رئيس البرلمان الصربي "فلادیمیر اورلیش" والوفد المرافق له، بان ايران لديها سوق تجارية بسعة 80 مليون نسمة، لكن في ضوء علاقاتها الجيدة مع جيرانها تزداد سعة هذه السوق الى 400 مليون نسمة، وبما يتيح لدولة صربيا ان تحصل عبر ايران على الطاقات الاقتصادية الهائلة المتوفرة لدى جيرانها.

كما نوه بنتائج اجتماع اللجنة الايرانية والصربية المشتركة في عام 2017، حيث وقع البلدان في حينه على وثائق ملفتة بشتى المجالات ، قائلا : نحن بامكاننا مناقشة المزيد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ووضعها في جدول اعمال الاجتماع القادم لهذه اللجنة، كما نعلن عن استعدانا لاستقبال المستثمرين من صربيا بهدف تبنى مشاريع استثمارية مشتركة معهم.

وحول المجالات المتاحة للتعاون بين ايران وصربيا، اشار "علي ابادي" الى البتروكيمياء والنقل وصناعة السيارات والنفط والغاز والسياحة، مضافا لانتاج الاعشاب الطبية والتعاون الثقافي بين البلدين.

بدوره، قال رئيس برلمان صربيا : نحن نرغب نظرا لتوافق رئيسي البلدين، في توسيع العلاقات بين طهران وبلغراد.

واكد "اورليش" خلال اللقاء مع وزير الصناعة الايراني اليوم، على ان حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، ورغم نموه الملفت خلال السنوات الاخيرة، لكنه لم يبلغ المستوى المطلوب بعد؛ متطلعا الى زيادة التعاون الثنائي في بعض المجالات خلال العام الجاري.

وقال اورليش : ان صربيا اطلقت مبادرة البلقان الحرة، والتي حققت نموا بواقع 35 بالمائة في التبادل التجاري بين الدول الاعضاء؛ داعيا ايران للمساهمة في هذه المبادرة والانتفاع من المصالح التي تنبع منها.