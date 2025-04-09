الإعلام الحربي اليمني يبث مشاهد لحطام طائرة أميركية أُسقطت في الجوف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ثّقت القوات المسلحة اليمنية، ضمن مشاهد عرضها الإعلام الحربي، حطام الطائرة الأميركية "MQ_9" التي تمّ إسقاطها في أجواء محافظة الجوف بصاروخ أرض-جو محلي الصنع، اليوم الأربعاء.

ونشر الإعلام الحربي اليمني معطيّين بشأن الطائرات الأميركية من هذا النوع والتي تمّ إسقاطها في محافظات مختلفة، إذ أسقطت القوات المسلحة 22، منها 18 خلال معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدّس" إسناداً لغزّة.

وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلن المتحدّث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، إسقاط الدفاعات الجوية الطائرة المسيّرة الأميركية التي تمّ عرض مشاهد حطامها.

وأوضح سريع، في بيانٍ، أنّ هذه الطائرة هي الـ3 التي يجري إسقاطها خلال 10 أيام.

وأكّد سريع أنّ ذلك يأتي رداً على العدوان الأميركي المتواصل على اليمن، مشدداً على أنّ القوات المسلحة اليمنية مستمرة في عملياتها المساندة لغزة.