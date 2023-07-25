صاروخ كروز "أبو مهدي" ينضم إلى بحرية الجيش الإيراني وحرس الثورة الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أقيمت مراسم انضمام صاروخ كروز "أبو مهدي"، صباح اليوم الثلاثاء، إلى القوات البحرية الإيرانية للجيش وحرس الثورة الإسلامية بحضور وزير الدفاع، العميد محمد رضا أشتياني، وقائد البحرية في حرس الثورة الإسلامية، العميد علي رضا تنكسيري، ونائب قائد سلاح البحرية، الأدميرال حمزة علي كافياني.

ويعد صاروخ كروز أبو مهدي أحد منتجات صناعة الطيران التابعة لوزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة، ويبلغ مداه أكثر من 1000 كيلومتر، ويمكنه تدمير أي هدف ، وبهذه الطريقة تضاعف مدى التغطية الدفاعية البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية عدة مرات مقارنة بالسابق ، ويمكن أن يغطي نطاقاً تشغيلياً واسعاً.

إن استخدام متفجرات ذات قوة تدميرية عالية في الرأس الحربي لصاروخ أبو مهدي أعطى هذا الصاروخ القدرة على تدمير جميع أنواع السفن والفرقاطات والمدمرات. يمكن إطلاق صاروخ أبو مهدي من جميع أنواع الناقلات الثابتة والمتحركة، ونظام التوجيه والملاحة لهذا الصاروخ قادر على تحديث الوضع النهائي للهدف أثناء التحليق.

رد الفعل السريع ، وإدارة اختيار الهدف في الميدان ، وتجاوز دفاعات العدو والقدرة على الإطلاق من الأعماق هي من بين ميزات صاروخ كروز البحري أبو مهدي. يمتلك صاروخ أبو مهدي القدرة على التحليق على ارتفاع منخفض وتحت نطاق رادار العدو ، ويمكنه تغيير مساره وارتفاعه حسب التعقيدات الجغرافية وأنظمة دفاع العدو.

هذا الصاروخ هو أول صاروخ كروز بحري بعيد المدى يستخدم الذكاء الاصطناعي في البرامج المتعلقة بتصميم مسار طيران الصاروخ في نظام القيادة والتحكم ولديه القدرة على المرور عبر العوائق الطبيعية والاصطناعية وكذلك رادار العدو ومواقع الدفاع له و يصيب الهدف من اتجاهات مختلفة. ميزة أخرى لصاروخ أبو مهدي هي استخدام نظام ملاحة متكامل متطور ومحرك قوي يمكن إطلاقه من وسط البلاد ومن موقع مخفي تمامًا باتجاه الأهداف البحرية المتحركة.

يعتبر صاروخ أبو مهدي أول صاروخ كروز بحري بعيد المدى في الدولة يستخدم باحث رادار ، وهذه التقنية بالإضافة إلى مواجهة أنظمة الحرب الإلكترونية للعدو ، تزيد من تخفي الصاروخ عند اقترابه من الهدف ، بحيث يمكنه مهاجمته كأنه شبح دون أن يلاحظ العدو ، ويحرم العدو من فرصة الرد في الوقت المناسب.

يتمتع نظام إطلاق صواريخ أبو مهدي بالقدرة على التحضير والإطلاق في أقصر وقت ويمكنه إطلاق عدة صواريخ على فترات قصيرة ومن اتجاهات مختلفة نحو هدف معين بحيث تصيب هذه الصواريخ الهدف في نفس الوقت.

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