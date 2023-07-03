حرس الثورة يختبر منظومة التدريب الصاروخي "فتح 360" بنجاح + فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم بنجاح اختبار منظومة التدريب الصاروخي "فتح 360" التابعة للقوات البرية للحرس الثوري.

في هذه المنظومة، يتم استخدام هيكل صاروخ فتح 360 ، وبدلاً من الوقود الدافع والرأس الحربي، يتم وضع قذيفة "أرش" الصاروخية عيار 122 ملم داخل الهيكل، وبذلك يتدرب المستخدم على جميع خطوات إطلاق الصاروخ.

كما يمكن شحن هذه المنظومة بصاروخ جديد وتكرار التدريب لمرات متعددة على يد وحدة التشغيل التي يتم تدريبها.

وباستخدام هذه المنظومة يتم رفع مستوى الأمان وخفض تكاليف التدريبات بصورة ملحوظة.

وصاروخ فتح 360 هو صاروخ باليستي يعمل بالوقود الصلب، وتم تصميمه من قبل قسم صناعات الجوفضاء في وزارة الدفاع الايرانية ، ويبلغ طوله 5 امتار و17/5 ميليمترا وقطره 368 ميليمترا . كما يبلغ وزنه 787 كيلوغراما ورأسه الحربي 150 كيلوغراما . ويعمل هذا الصاروخ بالوقود الصلب المركب أو HTPB وسرعة هذا الصاروخ هي 4 ماخ (سرعة الصوت).

ويمكن خزن هذا الصاروخ في حالة الجهوزية للاطلاق لمدة 10 سنوات على الاقل ، كما ان هامش الخطأ في اصابة الاهداف بالنسبة لهذا الصاروخ هو 30 مترا.

ويتراوح مدى هذا الصاروخ بين 30 و 120 كيلومترا وهو بديل مناسب لصواريخ فئة نازعات ومنافس قوي للصواريخ الموجهة من فئة "فتح 5".

وصاروخ " فتح 360" مزود برؤوس حربية مدمرة للتحصينات ومنظومة توجيه مركبة وبصرية ويمكنه الثبات في مواجهة الحرب الالكترونية وتدمير اهدافها دون التأثر بالتشويش.

واستخدمت القوات البرية للحرس الثوري هذا النوع من الصواريخ في شهر اكتوبر الماضي لضرب مواقع الجماعات الانفصالية المناوئة للثورة الاسلامية والتي تتخذ من اقليم كردستان العراق مأوى لها.

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