المدمرة الإيرانية "دماوند" ستدخل الخدمة في بحرية الجيش الإيراني قريباً

وافاد وكالة مهر للأنباء، ان "دماوند" مصنوعة بجهود العلماء والنخبة بوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الإيرانية بالتعاون مع القوة البحرية للجيش وكذلك الشركات المعرفية,

باستخدام أحدث التقنيات العالمية.

وتعتبر هذه المدمرة النسخة المتطورة عن المدمرة "جماران" المجهزة بأنظمة رادارات متطورة ومنظومة دفاع ضد الغواصات، وتتميز هذه المدمرة بهيكلها المتين وبقدرتها على المناورات البحرية.

ونُشِرَت في وقت سابق صورا، أظهرت الانتهاء من تركيب قاذفة صواريخ كروز مضادة للسفن ومدفع 76 ملم على مقدمة السفينة، حيث يبدو أن هذه المدمرة في مرحلة تركيب باقي المعدات.

وستنضم في المستقبل القريب للوحدة القتالية والعملياتية في القوات البحرية للجيش وستبدأ مهمتها وفقًا للتعليمات المحددة.

ودخلت، دماوند، الخدمة أول مرة في آذار/ مارس 2014 في أسطول الشمال التابع للجيش الإيراني.

وفي كانون الثاني/ يناير من عام 2018، تعرضت هذه المدمرة لحادث اصطدام بحاجز أمواج خرساني نتيجة سرعة الرياح وعاصفة قوية لدى دخولها ميناء في بحر قزوين شمال إيران.

ومنذ ذلك الحين، يتم إعادة تأهيلها وقد تمت متابعة هذه القضية بجدية حتى تم نشر صور لها أظهرت اكتمال بناء هيكلها ويجري العمل على تركيب المعدات.

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