العميد تنكسيري: صاروخ أبو مهدي يمكن أن يعطل حاملات الطائرات المعادية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد تنكسيري: "إذا دخلت سفينة إلى عمق ألف كيلومتر وأطلقت صاروخ أبو مهدي بمدى ألف كيلومتر ، فسيتعين على العدو أو حاملة الطائرات له التراجع ألف كيلومتر أخرى، وفي هذه الحالة لن تكون طائرات هذه الحاملة فعالة".

وأضاف قائد سلاح البحرية في الحرس الثوري الإيراني، صباح اليوم، في حفل انضمام صاروخ أبو مهدي إلى القوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية: "إن أحد ميزات هذا الصاروخ هو يبعد العدو عن شواطئ البلاد".

وتابع: "يمكننا إطلاق صاروخ أبو مهدي من وسط البلاد وهذا الصاروخ ناجح في مواجهة الحرب الإلكترونية للعدو"، مبينا: "صاروخ أبو مهدي يساعدنا على استهداف الأهداف بدقة وضرب العدو بعمق".

وقال: "إن الصاروخ الذي يتم تسليمه إلى الحرس الثوري الإيراني والقوات البحرية للجيش اليوم هو صاروخ يمكن تثبيته على سفينة وإطلاقه من منصات ساحلية".

يذكر انها أقيمت مراسم انضمام صاروخ كروز "أبو مهدي"، للوحدات البحرية للجيش والحرس الثوري، اليوم الثلاثاء، بحضور وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد محمد رضا آشتياني، ونائب قائد القوة البحرية للجيش الأدميرال حمزة علي كاوياني، وقائد بحرية الحرس الثوري الادميرال علي رضا تنكسيري.

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