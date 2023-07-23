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٢٣‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٦:٢٨ م

نتيجة اعتداء ارهابي.. استشهاد 4 من عناصر الشرطة الإيرانية في سيستان وبلوشستان

نتيجة اعتداء ارهابي.. استشهاد 4 من عناصر الشرطة الإيرانية في سيستان وبلوشستان

أعلن المركز الإعلامي لشرطة سيستان وبلوشستان، استشهاد 4 من عناصر شرطة الطرق وأصيب شخص آخر بجروح نتيجة اعتداء ارهابي على دورية لشرطة الطرق بمحور خاش - تفتان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه اعلنت قوى الامن الداخلي بجمهورية ايران الاسلامية، عن استشهاد 4 من عناصر شرطة المرور في اعتداء إرهابي على طريق خاش - تفتان في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ایران.

و حسب البيان الصادر عن المركز الإعلامي لشرطة سيستان وبلوشستان، فقد استشهد 4 من عناصر شرطة الطرق الیوم الاحد نتيجة اعتداء ارهابي على دورية لشرطة المرور بمحور خاش - تفتان التابعة لمحافظة سيستان وبلوجستان.

واضاف البیان : الارهابيون اغتالوا رجال شرطة المرور وسط القيام بمهامهم، ولاذوا بالفرار على الفور من مكان الحادث.

واکدت قيادة قوى الامن الداخلي في معرض التعقيب على الهجوم الارهابي، ان "هذا العمل الجبان لن يمر دون ردّ بالتأكيد".

 وفي وقت سابق من الیوم، كانت العلاقات العامة لشرطة مرور خاش، اعلنت عن استشهاد 3 من عناصرها وأصابة آخر بجروح في هجوم إرهابي على دورية المرور هناك، قبل ان يرتقي الاخير شهيدا.

/انتهى/

رمز الخبر 1935241

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