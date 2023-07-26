قائد الشرطة الإيرانية: سنلقن الإرهابيين درسا ليندموا على اعمالهم

وأفادت وكالة هر للأنباء، انه عبر العميد رادان الیوم الأربعاء عن تعازيه في استشهاد 4 من عناصر شرطة المرور في اعتداء إرهابي على طريق خاش - تفتان في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ایران وأکد الإرادة الراسخة للشرطة في ضمان أمن الشعب.

کما شدد على ضرورة التآزر والتقارب بين قوات الشرطة وحرس الحدود والمؤسسات الأمنية في تنفيذ مهامهم وقال: يجب استخدام قدرات رؤساء العشائر والشیوخ والعلماء للمشاركة في تحقيق وإرساء الأمن المستدام.

وصرح: سنلقن الإرهابيين درسا باعثا على الندم من خلال إجراءات سريعة وفعالة من قبل الشرطة، مؤکدا: لن تكون محافظة سيستان وبلوشستان مكانًا آمنًا لهؤلاء الأوغاد الجبناء.

وقبل ثلاثة أیام استشهد 4 من عناصر شرطة المرور، نتيجة اعتداء ارهابي على دورية لهم بمحور خاش - تفتان التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان.

واغتال الارهابيون رجال شرطة المرور وسط القيام بمهامهم، ولاذوا بالفرار على الفور من مكان الحادث.

واکدت قيادة قوى الامن الداخلي في معرض التعقيب على الهجوم الارهابي، ان "هذا العمل الجبان لن يمر دون ردّ بالتأكيد".

/انتهى/