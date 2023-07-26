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٢٦‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ١٠:٢٦ ص

وزير الدفاع الإيراني: معدات القوات المسلحة على حدود البلاد كاملة

وزير الدفاع الإيراني: معدات القوات المسلحة على حدود البلاد كاملة

صرح وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة، العميد محمدرضا آشتياني، ان المعدات المستخدمة على الحدود كاملة وتم توفير كل ما تحتاجه قواتنا المسلحة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن العميد محمدرضا آشتياني، في حديث صحفي عن اكتمال المعدات المستخدمة على حدود البلاد، موضحا: "ان كل ما تحتاجه قواتنا المسلحة على الحدود تم توفيرها لهم".

وأكد وزير الدفاع ان مسألة أمن الحدود ذات أهمية كبيرة لأي دولة وان هذه المسألة بالنسبة لبلادنا تحظي بأهمية أكثر، حيث لا يمكنكم أن تجدوا أي دولة في العالم تتمتع بأمن مثل إيران.

وحول مقارنة حدود بلادنا بدول مثل تركيا، قال: "ان تركيا تدخل الآن في قضايا أمنية وعسكرية على الحدود"، مؤكدا: "ان وضع الأمن على حدودنا في حالة جيدة ولا نعتقد أن أي دولة لديها مثل هذه القوة في حدودها".

/انتهى/

رمز الخبر 1935321

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