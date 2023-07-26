وزير الدفاع الإيراني: معدات القوات المسلحة على حدود البلاد كاملة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن العميد محمدرضا آشتياني، في حديث صحفي عن اكتمال المعدات المستخدمة على حدود البلاد، موضحا: "ان كل ما تحتاجه قواتنا المسلحة على الحدود تم توفيرها لهم".

وأكد وزير الدفاع ان مسألة أمن الحدود ذات أهمية كبيرة لأي دولة وان هذه المسألة بالنسبة لبلادنا تحظي بأهمية أكثر، حيث لا يمكنكم أن تجدوا أي دولة في العالم تتمتع بأمن مثل إيران.

وحول مقارنة حدود بلادنا بدول مثل تركيا، قال: "ان تركيا تدخل الآن في قضايا أمنية وعسكرية على الحدود"، مؤكدا: "ان وضع الأمن على حدودنا في حالة جيدة ولا نعتقد أن أي دولة لديها مثل هذه القوة في حدودها".

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