قائد الجيش: نمو الدفاع الجوي في البلاد يعود إلى الثقة بقوى بشرية موهوبة وملتزمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قام اللواء عبد الرحيم موسوي بتفقد مركز تقييم وتنمية الموارد البشرية التابع لسلاح الدفاع الجوي ومسير تقدمه، بحضور القادة ونواب ومدراء هذه القوة، وأكد من خلاله على أن أولوية الجيش هي تدريب القادة والمديرين الأكفاء والمخلصين والملتزمين على مستوى الثورة الإسلامية.

وصرح القائد العام للجيش: "إن نمو وتميز الدفاع الجوي الإيراني والتمكن من توطين وتحديث أجهزة الرادار والصواريخ في البلاد يعود إلى الثقة بقوى بشرية موهوبة ونخبة وملتزمة والتي يجب ان يتم تعزيزها أكثر مما سبق".

وأضاف: "بالتأكيد ، يجب أن يكون قادة المستقبل في الجيش على مختلف المستويات والمناصب قدوة في جميع الأمور"، مؤكدا: "انه من واجب مركز تقييم ونمو الموارد البشرية هو توفير الأساس للنمو المستمر وتربية الموظفين المتخصصين الملتزمين".

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