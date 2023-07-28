خطيب جمعة طهران: عاشوراء يوم تجديد العهد مع الرسول(ص) والتمسك بالقرآن الكريم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حجة الإسلام الحاج علي أكبري في خطبة صلاة الجمعة لهذ الأسبوع الذي يتزامن مع يوم عاشوراء: "إن يوم عاشوراء هو يوم تجديد العهد والتمسك بالقرآن الكريم واهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله سلم.

وأضاف: اليوم يوم غريب. يوم عاشوراء هو يوم تجديد العهد مع امام الزمان لوضع حجر الأساس لظهوره"، وأشار إلى تدنيس القرآن الكريم في أوروبا، مؤكدا: "ان هذا السلوك والإهانة للقرآن الكريم حدث مذموم جدا، وإذا أراد الأعداء خلق الإنشقال والعداء، بالتأكيد لن ينجحوا".

أكد إمام جمعة طهران : "إذا أراد الأعداء الترويج للإسلاموفوبيا، فإنهم سيسببون المزيد من الخوف في منطقتهم وبقية العالم، وإذا أرادوا بعملهم هذا أن يخففوا من الإضطهاد الشعب الفلسطيني، فعكس ذلك فسيسرعون زوالهم وزوال الكيان الصهيوني".

وأضاف: "الإمام الحسين عليه السلام أقام الصلاة في ظهر عاشوراء ليبعث برسالة إلينا جميعاً وجميع أحبائه حتى يوم القيامة علينا ان نستثمر و نخطط لإقامة الصلاة".

وتابع الحاج علي أكبري: "طلب الإمام الحسين (ع) من الأعداء أن يمنحوا لهم الوقت للصلاة، لكنهم لم يقبلوا بذلك، وقال الإمام إن الشيطان قد تغلب عليهم حتى أنهم لم يريدوا منحهم الوقت للصلاة. بعد ذلك وقف اثنان من أصحاب الإمام الحسين (ع) أمامه لحمايته من سهام العدو".

وقال: إن الشعب الإیراني العظيم ومحبي أهل البيت (ع) في مختلف أنحاء العالم قاموا بإقامة واحدة من أعظم الطقوس الإلهية، معتبرا أن هذه المراسم متجذرة في حب سيدالشهداء عليه السلام.

وأضاف أن اسم وذكرى الإمام الحسين (ع) وشهداء كربلاء سیحقق المزيد من الوحدة في المجتمع وتتوحد القلوب والأفكار تحت هذه الراية.

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