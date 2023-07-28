  1. إيران
  2. المجتمع
٢٨‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٨:٠٨ م

إقامة مجالس العزاء الحسيني ليوم عاشوراء ورفع نداء لبيك يا حسين في أرجاء إيران الإسلامية+الصور

إقامة مجالس العزاء الحسيني ليوم عاشوراء ورفع نداء لبيك يا حسين في أرجاء إيران الإسلامية+الصور

متزامنا مع يوم عاشوراء الحسيني وذكرى استشهاد الإمام الحسين، اقام الملايين من الشعب الإيراني في جميع أنحاء إيران الإسلامية مجالس العزاء ورفعوا نداء "لبيك يا حسين".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في اليوم العاشر من محرم ومتزامنا مع يوم عاشوراء الحسيني(ع)، أعرب المعزون الحسيني مرة أخرى عن حبهم وتفانيهم لشهداء كربلاء وسيدهم الامام الحسين(ع) بشكل كبير وملحمي.

وبدأت مراسم عاشوراء الحسيني في مناطق مختلفة من البلاد صباح اليوم حتى المساء، كما اقام المشاركون صلاة يوم عاشوراء بشكل جماعي في مواكبهم.

وفيما يلي صور من بعض مجالس العزاء الحسيني في محافظات مختلفة لإيران:

عزاداری محرم به وقت عاشورا/آذربایجان غربی عزادار ثارالله شد

مراسم العزاء الحسيني في محافظة أذربيجان الغربية

استان بوشهر غرق در عزا و ماتم شد/ تجمع هیئت‌های مذهبی

محافظة بوشهر

ایران در روز عاشورا سراسر شور و شعور حسینی/فریاد «لبیک یا حسین(ع)

محافظة خوزستان

استان سمنان یکپارچه حسینیه شد/ برگزاری آیین های عاشورایی

محافظة سمنان

حرکت دسته های عزاداری به سمت حرم حضرت معصومه در روز عاشورای حسینی

محافظة قم(مرقد سيدة معصوم سلام الله عليها)

گلستان در روز عاشورا غرق در سوگ و اندوه شد

محافظة غلستان

از آیین «خاکی» تا عاشقانه «افلاکی»/ آب حیات من است خاک سر کوی تو

محافظة لرستان

دسته جات عزاداری در مقابل مصلای بزرگ بندرعباس سوگواری کردند

محافظة هرمزغان

ایران در روز عاشورا سراسر شور و شعور حسینی/فریاد «لبیک یا حسین(ع)

ایران در روز عاشورا سراسر شور و شعور حسینی/فریاد «لبیک یا حسین(ع)

ایران در روز عاشورا سراسر شور و شعور حسینی/فریاد «لبیک یا حسین(ع)

ایران در روز عاشورا سراسر شور و شعور حسینی/فریاد «لبیک یا حسین(ع)

إقامة مجالس العزاء الحسيني ليوم عاشوراء ورفع نداء لبيك يا حسين في أرجاء إيران الإسلامية+الصور

إقامة مجالس العزاء الحسيني ليوم عاشوراء ورفع نداء لبيك يا حسين في أرجاء إيران الإسلامية+الصور

إقامة مجالس العزاء الحسيني ليوم عاشوراء ورفع نداء لبيك يا حسين في أرجاء إيران الإسلامية+الصور

إقامة مجالس العزاء الحسيني ليوم عاشوراء ورفع نداء لبيك يا حسين في أرجاء إيران الإسلامية+الصور

المحافظات الأخرى

/انتهى/

رمز الخبر 1935372

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات