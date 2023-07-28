إقامة مجالس العزاء الحسيني ليوم عاشوراء ورفع نداء لبيك يا حسين في أرجاء إيران الإسلامية+الصور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في اليوم العاشر من محرم ومتزامنا مع يوم عاشوراء الحسيني(ع)، أعرب المعزون الحسيني مرة أخرى عن حبهم وتفانيهم لشهداء كربلاء وسيدهم الامام الحسين(ع) بشكل كبير وملحمي.

وبدأت مراسم عاشوراء الحسيني في مناطق مختلفة من البلاد صباح اليوم حتى المساء، كما اقام المشاركون صلاة يوم عاشوراء بشكل جماعي في مواكبهم.

وفيما يلي صور من بعض مجالس العزاء الحسيني في محافظات مختلفة لإيران:

مراسم العزاء الحسيني في محافظة أذربيجان الغربية

محافظة بوشهر

محافظة خوزستان

محافظة سمنان

محافظة قم(مرقد سيدة معصوم سلام الله عليها)

محافظة غلستان

محافظة لرستان

محافظة هرمزغان

المحافظات الأخرى

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