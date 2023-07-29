ممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية اصبح عضواً في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت سحر تاج بخش مسلمان ان السيد "محمد رحيمي" من جمهورية إيران الإسلامية وممثل من جزر المالديف أصبحا أعضاء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

وأضافت أن هيئة الأرصاد الجوية في البلاد، بصفتها المرجع الوطني للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في إيران، رشحت ممثلين اثنين للانتخابات السابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وأصبح أحد الممثلين عضوًا في هذه الهيئة المهمة في مجال تغير المناخ لأول مرة بعد 15 سنة.

وتابعت نائبة وزير الطرق والتنمية العمرانية ورئيس الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية: محمد رحيمي عضو هيئة التدريس بجامعة سمنان وأستاذ بقسم التدريب على التصحر في الجامعة.

وأضافت تاج بخش مسلمان: كل مجموعة عمل متخصصة تابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لها رئيسان مشاركان وسبعة نواب رئيس و 12 عضوًا عاملاً من مناطق مختلفة عضو في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية .

وقالت: الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، المعروفة باسم IPCC، اختتمت انتخاباتها في نيروبي صباح اليوم. خلال الاجتماع التاسع والخمسين الذي استمر أربعة أيام لهذا الوفد، وانتخبت الحكومات الأعضاء 34 عضوًا جديدًا، بما في ذلك الرئيس وثلاثة نواب للرئيس وأعضاء مجموعات العمل في هذه المؤسسة.

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