إيران تحذف جزء كبيرا من الغازات المستنفدة للأوزون

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت شينا أنصاري، يوم الاثنين، خلال حفل أقيم بمناسبة اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون: "أشكر الحكومة على موافقتها على تعديل كيغالي، كما أن التصديق عليه جارٍ في مجلس الشورى الإسلامي، وهو أمر جدير بالتقدير".

صادق مجلس الشورى الإسلامي على اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال عام ١٩٨٩، ثم صادق على تعديلي لندن وكوبنهاغن عام ١٩٩٧، وتعديل مونتريال عام ٢٠٠٧، وتعديل بكين عام ٢٠١١. أما التعديل الأخير، وهو تعديل كيغالي، فقد اعتُمد عام ٢٠١٦، ونصّ على ضرورة التخلص التدريجي من الغازات التي تحل محل الغازات المستنفدة للأوزون، لأنها، وإن لم تكن ضارة، إلا أنها غازات مُسببة للاحتباس الحراري. وقد صادقت ١٩٠ دولة على هذا التعديل حتى الآن.

وأضافت: "إن إيران، إذ تُدرك أهمية حماية طبقة الأوزون، قررت القيام بدور فاعل في هذا المجال بعد عامين من إبرام بروتوكولي فيينا ومونتريال، مما يُثبت أن حياة البشرية ومستقبلها يتجاوزان الاختلافات الجغرافية والثقافية والعرقية وغيرها، وأن حماية البيئة مسؤولية مشتركة وشاملة لجميع الدول".

وأضافت أنصاري: "اليوم، دعونا نعزز التزامنا بمواصلة المسار الذي سلكناه على مدى العقود الأربعة الماضية. يتمتع بروتوكول مونتريال، الذي يضم 198 دولة عضوًا، بأعلى نسبة قبول في الأمم المتحدة، وإيران من رواد هذا البروتوكول.

وصرحت نائبة الرئيس: "بالتصديق على هذا التعديل، سيُرفع اسم إيران من قائمة الدول التي لم تقبله، وستواصل مسيرتنا الناجحة. ووفقًا لهذا التعديل، يجب الحد من استخدام مركبات الهيدروفلوروكربون، أي الغازات المستنفدة للأوزون. ورغم أن هذه المواد كانت تُستخدم سابقًا كبدائل للغازات المستنفدة للأوزون، فقد ثبت الآن أنها تُسبب الاحتباس الحراري ويجب التخلص منها.

قال رئيس منظمة حماية البيئة: "خلال السنوات الماضية، نجحت إيران في القضاء على واردات الغازات والمواد المستنفدة للأوزون بحلول الأول من يناير/كانون الثاني 2025، وتخلصت من أكثر من 5.67% من مركبات الهيدروفلوروكربون. واليوم، نؤكد على مواصلة هذا النهج، ونأمل أن تُسهم استعادة طبقة الأوزون في ضمان بيئة أكثر أمانًا للأجيال القادمة".

هذا وحدّدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 15 سبتمبر/أيلول يومًا عالميًا للحفاظ على طبقة الأوزون. وهو في الواقع إحياءً لذكرى بروتوكول مونتريال؛ وهي معاهدة دولية أُبرمت عام 1987 والتزمت الدول باتخاذ إجراءات لحماية طبقة الأوزون.

/انتهى/