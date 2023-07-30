خلال العشرة الـأولى من المحرم.... 93 ألفاً و 475 زائرا إيرانيا يعبرون منفذ شلامجة وجذابة إلى العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار محمد جولان نجاد إلى عبور 93 ألفاً و 475 زائرا إيرانيا إلى العراق عبر منفذي شلامجة وجذابة بمحافظة خوزستان في العشرة الأولى من المحرم، مضيفا: "خلال هذه الفترة، غادر 30 ألفًا 311 زائرا إيرانيًا حدود المحافظة ودخل 20 ألفًا 903 زائرا إلى البلاد".

وأوضح المدير العام للنقل البري في خوزستان: "ان من بين هؤالاء الزوار الذين عبروا الحدود الإيرانية لزيارة ضريح الإمام الحسين، كان 35 ألف 281 زائرا أجنبيًا تنقلوا من منفذ شلامجة و 6 آلاف 980 زائرا من منفذ جذابه".

وصرح جولان نجاد: "انه تم تسجيل أكبر حركة مرور من حدود شلامجه الدولية لليوم الثاني من المحرم، وسجلت أعلى حركة مرور من حدود جذابه لليوم الثالث من هذا الشهر".

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